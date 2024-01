3x Rock mit Facing Fears, Pin und Black Sioux im Ratskeller

Die Bands Facing Fears, PIN und Black Sioux stehen für einen Wahnsinns-Abend. Ein Gemisch aus Modern Hard Rock, Alternativ Pop-Rock und Hardrock heizt uns ein.

„Facing Fears steht für Modern Hard Rock. Das mag anfangs in vielen Ohren widersprüchlich klingen, jedoch verkörpert Facing Fears genau diesen Spagat, der die „gute, alte Zeit“ mit modernem Sound verbindet.

Ohne die klassischen Klischees von langhaarigen Kuttenträgern zu bedienen, liefern die Musiker um Frontmann Deniz Dogru im Vibe der 80er und 90er mit harten und groovigen Gitarrenriffs ab. Modern ist der Hardrock der Formation aber deswegen, weil sich Facing Fears nicht auf die alten Tugenden beschränkt, sondern Einflüsse von harter Metal- und melodiöser Popmusik in ihr Songwriting integriert.

Dadurch erzeugt jeder Song ein vertrautes Gefühl beim Hörer, ohne Spannung und Abwechslung vermissen zu lassen. Die Kunst darin besteht, dem Hörer Musik vor den Latz zu knallen, die es so in ihrer Eigenständigkeit noch nicht gibt, jedoch sofort ins Ohr geht und einem das Gefühl gibt, niemals etwas anderes gehört zu haben. Die erste EP „Chapter One“ wurde Anfang 2016 produziert und eigenständig vertrieben. Es wurden weiterhin Songs geschrieben, eine weitere Single veröffentlicht. Nach knapp 40 Shows in zweieinhalb Jahren wurde schließlich die Produktion des ersten Longplayers in Angriff genommen.

Mit „Horizons“ schlägt der nächste Streich von Facing Fears zum ersten Mal unter Plattenvertrag auf. 2020 schlägt Facing Fears inklusive neuer Musikern an Schlagzeug und Bass mit der Single „Forever Ends“ das nächste Kapitel der Bandgeschichte auf. Auch dieses Mal ist der Top-Sound von den Pitchback Studios geprägt und weiß zu begeistern: You will understand!“

Als Support Acts haben die Jungs von Facing Fears sich Unterstützung von PIN und Black Soiux geholt.

PIN – ist kurz, einprägsam, frech! Wie der Name schon vermuten lässt, geht es bei den fünf Musikern eher schnörkellos und trotzdem abwechslungsreich zur Sache.

Wenn sich Alternative 2000's Pop- Rock mit rhythmischen und melodischen Einflüssen aus unterschiedlichen Genres paart, dürfte allen klar sein, worum es geht: Um die Freude an der Musik und darum sie mit anderen Menschen zu teilen!

Black Sioux ist eine Hardrock-Band aus Süddeutschland, die sich mit eigenen Songs im Stile der 70er/80er Jahre identifiziert. Die im Schnitt 30-Jährigen greifen musikalisch auf eine Mischung aus Blues und Rock'N'Roll zurück, der Sänger macht visuell den Rest.