4.8.-28.8. KLINKE

Die Klinke: unser Sommermusikfestival, das seit über 30 Jahren (wir haben aufgehört zu zählen) den ganzen August lang Bands aus Stuttgart & Region präsentiert. Jeden Mittwoch bis Samstag bei freiem Eintritt, für die Musiker*innen geht der Hut rum.

20 Konzerte in einem Monat, das heisst Großeinsatz für das Team an der Technik, in der Presse, natürlich beim Booking und auch in der Verwaltung, Großeinsatz für die Ehramtlichen an der Theke, Großeinsatz auch für Stuttgart Konzertszene, denn wer gestern noch auf der Bühne stand, steht morgen im Biergarten und lernt neue Schlagzeuger*innen kennen, oder Medienmenschen, oder neue Fans, alte Kolleg*innen oder einfach einen Haufen nette Leute. Denn die Klinke ist der musikalische Treffpunkt des Sommers. Bis Corona kam - und ein voller, heisser Konzertsaal mit tanzenden, singenden, maximal kommunizierenden Gästen die Wohlfühloase für den fiesen Virus darstellt.

Wir haben letztes Jahr kurzerhand reduziert und mit Landesmitteln die Kleine Klinke auf die Beine gestellt: 8 charmante kleine Konzerte, pandemisch bestuhlt, krass gelüftet, sorgfältig desinfiziert. Es war trotzdem schön, sehr schön sogar, und deshalb machen wir das 2021 nochmal: eine feine Klinke.

Jeden Freitag und Samstag gibts den ganzen August lang feine Melodien, modernen Pop, freaky sounds, ohrenbetäubende Beats und druckvollen Punk. Haben wir letztes Jahr noch Rücksicht genommen auf den Bestuhlungszwang der Pandemie und dem sitzenden Publikum gechillte und entspannte Sounds präsentiert, so können wir doch nicht noch länger auf Konzerte voller Spannung verzichten. Denn Sitzen ist für’n A***, wie nicht nur die Fankurve weiß, deshalb finden wir in der 2. Corona-Klinke Mittel und Wege, dem geneigten Publikum Konzerte voller Energie um die Ohren zu hauen.