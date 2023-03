4. Alt-Hohenecker Frühling

Den ganzen Tag gibt es ein reichhaltiges Angebot an Unterhaltung, Mitmachangeboten und Kulinarik. Im Antiquariat kann in alten Büchern gestöbert werden, in der Kelter gibt es ein Kindertheater. Rund um den Brunnen werden verschiedene musikalische Darbietungen geboten. Im Kirchhof wird geschmiedet, in der Krone öffnet der Markt der schönen Dinge. Es gibt eine Lesescheune, ein Café in der Kirche, eine Stadtführung und viele weitere Angebote mit Kinderschminken, Basteln und vielem mehr!

Folgende Programme gibt es rund um den Brunnen:

10.00 – 10.45 Uhr Eröffnung & Kinderchor Burgfinken KSV Hoheneck

11.00 – 11.30 Uhr Übung der Freiwilligen Feuerwehr Hoheneck

11.30 – 12.00 Uhr Posaunenchor

12.00 – 14.00 Uhr Kinderschminken

12.00 – 13.30 Uhr Kräuterführung

13.00 – 14.00 Uhr Führung Alt-Hoheneck

14.00 – 14.30 Uhr Vorlesen für Kinder mit Schattentheater in der Kelter

14.45 – 15.30 Uhr Kreistänze Kneippverein in der Kelter

15.00 – 16.00 Uhr Kräuterführung

15.00 – 17.00 Uhr Kinderschminken

16.00 – 17.00 Uhr Miniatur-Seifenkistenrennen

17:30 Uhr Finale mit gemeinsamem Singen

Zusätzlich öffnen Nachbarn ihre Keller und Höfe für Schätzle und Schwätzle und eigene Angebote. Schmatz und Schwatz bei der Krone Alt-Hoheneck, dem Förderverein der Grundschule und im Pfarrhaus.

Bürgervereinigung Bad Hoheneck e.V.