18.00 Uhr Rossinis – Romantisch, fetzig, hautnah - die Rossinis sorgen mit einer Mischung aus italiano, latino, Rock‘n Roll und 50er Jahre Musik immer für ausgelassene Weinseligkeit. 18.30 Uhr Feierliche Eröffnung mit der Fränkischen Weinhoheit.

Auch 2026 wird Ansbach wieder zum Treffpunkt für Weinfreunde aus der ganzen Region: Beim 4. Ansbacher Weinfest verwandelt sich der Johann-Sebastian-Bach-Platz von Donnerstag, 13. August, bis Sonntag, 16. August 2026 in eine stimmungsvolle Genussmeile.

An vier Tagen können Besucherinnen und Besucher bei freiem Eintritt fränkische Weine probieren, kulinarische Spezialitäten genießen und sich von Live-Musik bestens unterhalten lassen.

Vor der eindrucksvollen Kulisse der Stadtkirche St. Gumbertus stellen die Winzer rund 30 ausgewählte Frankenweine aus aktuellen Jahrgängen vor. Vertreten sind das Weingut Goger aus Sand am Main, das Weingut Biegner aus Prichsenstadt sowie das Weingut Mönchshof aus Kleinochsenfurt. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Vielfalt fränkischer Rebsorten kennenzulernen und sich direkt von den Winzern beraten zu lassen. Passend zu den Weinen sorgt ein abwechslungsreiches gastronomisches Angebot für Genussmomente – von süßen Leckereien bis hin zu herzhaften Spezialitäten. Ein besonderes Highlight des Ansbacher Weinfests ist das erstklassige Rahmenprogramm. Auf der Weinfestbühne sorgen täglich Live-Bands mit den größten Hits aus vergangenen Jahrzehnten für beste Unterhaltung und ausgelassene Stimmung. Schauen Sie vorbei und erleben Sie die besondere Atmosphäre mitten in der Ansbacher Innenstadt.

Der Fränkischer Weinbauverband e.V. und die Zametzer & Krohn GbR laden herzlich zur feierlichen Eröffnung am Donnerstag, 13. August 2026, um 18:30 Uhr ein. Dazu wird auch die Fränkische Weinhoheit erwartet. Das Ansbacher Weinfest ist anschließend bis einschließlich Sonntag geöffnet und verspricht entspannte Stunden unter den Bäumen des Johann-Sebastian-Bach-Platzes ebenso wie ausgelassene Feierstimmung in den Abendstunden. Kommen Sie vorbei, treffen Sie gute Freunde, genießen Sie ein Glas Frankenwein, tanzen Sie zur Musik und entdecken Sie Weinfranken von seiner genussvollsten Seite.