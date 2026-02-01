Mix-Show mit Frederic Hormuth, David Werker, Bumillo, Sven Garrecht und Duo Diagonal.

Im Rahmen der 4. Balinger Lachnacht wartet mit Frederic Hormuth, David Werker, Bumillo, Sven Garrecht und Duo Diagonal ein phänomenaler Mix aus Kabarett und Comedy auf das Publikum.

Die Moderation des Abends übernimmt auch in diesem Jahr wieder der wunderbare Frederic Hormuth, der spielend leicht die Wirrungen der Realität seziert und aufbereitet. Natürlich auch diesmal mit einer Packung jazzig-ironischer Songs, die im Ohr bleiben.

Im Gepäck hat er zudem wieder eine Ladung der lustigsten Comedians und Kabarettisten der Republik und der Abend verspricht auch diesmal, ein Feuerwerk der Kleinkunst zu werden!