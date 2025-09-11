4. City Dinner Tour" in Tauberbischofsheim

Ziel der Tour ist es, das vielfältige Angebot in der Tauberbischofsheimer Innenstadt aufzuzeigen, den persönlichen Kontakt zu den Unternehmern herzustellen und den Teilnehmern einen exklusiven Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen.

Teilnehmende Geschäfte sind in diesem Jahr der Telekom Laden, Foto Mackert, das Stoffparadies und das Reisebüro Paloma sowie natürlich zum Abschluss das Eiscafé Dolomiti.

Die IHK Heilbronn-Franken veranstaltet gemeinsam mit der Kreisstadt Tauberbischofsheim und dem Wirtschaftsforum Pro Tauberbischofsheim die vierte „City Dinner Tour“. Ziel der Tour ist es, das vielfältige Angebot in der Tauberbischofsheimer Innenstadt aufzuzeigen, den persönlichen Kontakt zu den Unternehmern herzustellen und den Teilnehmern einen exklusiven Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen. Die Teilnehmer können entdecken, was und wen es in Tauberbischofsheim gibt.

Es stehen 80 Plätze zur Verfügung für interessierte Bürgerinnen und Bürger. Begleitet wird die Veranstaltung von einem Stellvertreter der Bürgermeisterin, Wirtschaftsförderin Dr. Sabine Münch von der Stadt Tauberbischofsheim, voraussichtlich Stefan Gölz, Mitglied der IHK Geschäftsführung, Jonas Kraiß, Referent Handel & Dienstleistungen bei der IHK sowie Vertretern der Presse.

Um 17.30 Uhr gibt es auf dem Marktplatz (bei schlechtem Wetter unter den Rathausarkaden) einen Sektempfang für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen.

Die Teilnehmenden werden in 4 Gruppe à ca. 20 Personen nacheinander ihre Geschäfte besuchen. Somit werden um 18 Uhr die ersten 20 Teilnehmer in jedem Laden sein, Dauer jeweils ca. 20-25 Minuten, danach wird gewechselt. Das bedeutet Gruppe 2 kommt um 18.30 Uhr, Gruppe 3 um 19 Uhr und die letzte Gruppe um 19.30 Uhr.

Ab 20 Uhr gibt es Drinks und kleine Snacks im Eiscafé Dolomiti und wir lassen den Abend bei guten Gesprächen ausklingen. Zu diesem Ausklang sind alle Teilnehmenden, aber auch Inhaber, Inhaberinnen und Angestellte der Geschäfte, die den Abend gestaltet haben, herzlich eingeladen.