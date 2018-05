4. Dialogabend

× Erweitern MIK Ludwigsburg

Treten Sie mit uns in den Dialog – mit dem Wissen, den Fragen von Gestern und Heute ins Morgen.

Gemeinsam mit Experten schauen wir unter einfachen Schlagworten Ludwigsburg und seine Entwicklung genauer an und erfahren so mehr über die aktuellen und zukünftigen Aufgaben unserer Stadt.

VOM SITZ DER COTTA´SCHEN BUCHHANDLUNG ZUR STADT IN DER CLOUD

Teil der Dialogreihe "Von der Planstadt zur Smart City"

Als Besitzer der „dermahlen besten Officin und Buchtruckerey im Lande“ erhält Johann Georg III. Cotta 1730 ein herzogliches Privileg für die Hof- und Kanzleibuchdruckereien in Ludwigsburg, die hier bis zu ihrer Verlegung nach Stuttgart im Jahr 1735 blieb. Die Cotta'sche Buchhandlung war nach dem Geschäftsbrauch jener Zeit Sortiment und Verlag zugleich und genoss hohes Ansehen. Welche Bedeutung hatte sie für den Informationsfluss/die Informationsentstehung in der Stadt und zwischen den Städten? Wie lief Informationspolitik damals? Wie läuft sie heute?

Heute ist eine breitbandige Kommunikationsinfrastruktur das Fundament der Zukunftsstadt. Digitale Dynamik erzeugt immer auch eine gesellschaftliche, insbesondere in Städten. So die Thesen. Heute hat vernetzte Technologie eine soziale Funktion übernommen: Sie bilden die Basis von sozialen Netzwerken in der Stadt, stellenweise von persönlichen Bindungen, und prägen die Konsumgewohnheiten. Für Städte eröffnen sich hier neue Anwendungsfelder und neue Möglichkeiten. Netzbasierte Dienstleistungen können Aufgaben übernehmen und auch neue Aufgaben schaffen. Private wie geschäftliche Daten werden in Clouds gelagert und Städte gehen dazu über nach dem Open-Data-Prinzip Verwaltungsdaten öffentlich zugänglich zu machen und in Clouds abzulegen.

Dr. Helmuth Mojem betreut das Cotta-Archiv am Deutschen Literaturarchiv Marbach und tritt in den Dialog mit Prof. Robert Müller-Török, Hochschule für Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg (Themen u.a. Informationsmanagement und Verwaltungsinformatik). Moderiert wir der Abend von Peter Maier-Stein, Leiter Stadtredaktion, Ludwigsburger Kreiszeitung.