In gemütlicher Atmosphäre bietet der Markt kulinarische Köstlichkeiten für jeden Geschmack und Unterhaltung für die Kinder mit einem beliebten Kinderkarussell..

Angeboten werden Steh- und Sitzplätze, auch gewärmt unter einem Zeltdach und, passend zur Jahreszeit, natürlich Glühweinspezialitäten und weitere Getränke aller Art wie Eierpunsch, Kinderpunsch, Kakao, Bier und Softdrinks, sowie verschiedene Speisen wie gebrannte Mandeln, Magenbrot und Schokofrüchte, das beliebte Spritzgebäck Churros, süße und salzige Crêpes, Langos süß und herzhaft und frisch zubereitete Spezialitäten vom Grill.

Das 4. Eberbacher Winterdorf bietet zudem regelmäßig Live-Musik bis ca. 20 Uhr, sowie verschiedene Aktionen für die kleinen Gäste. Ein aktuelles Programm wird jeweils über die Tagespresse veröffentlicht.