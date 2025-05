5. Kunsthandwerkermarkt

Der 5. Eppinger Kunsthandwerkermarkt „FORUM ARTIFICIUM – MARKT DER KUNSTFERTIGKEITEN“ findet am Samstag 14. und Sonntag 15. Juni 2025 in der historischen Altstadt und im Bürgerhaus Schwanen statt.

Hier finden alle Freunde kreativer Ideen aus Kunst- und Kunsthandwerk ein vielfältiges Angebot handgefertigter Unikate aus Holz, Textil, Filz, Stein, Kork, Seife, Schmuck, Leder, Glas, Papier, Metall, Keramik, Flechtwerk, Malerei und vielem mehr. Inmitten der malerischen Kulisse der Fachwerkhäuser werden von den regionalen und überregionalen Kreativschaffenden aus den Bereichen Kunst, Kunsthandwerk und altem Handwerk sowohl Gebrauchsgegenstände, Möbel, Dekoratives für Haus und Garten als auch Schmuck und Kunst feilgeboten. Einige der Aussteller zeigen den Besuchern im Rahmen kleiner Vorführungen, wie Ihre individuellen Werke aus eigener Hand entstehen.

Das musikalisches Rahmenprogramm auf dem Marktplatz steht am Samstag im Zeichen der „Ukulele“ und am Sonntag der der „Inklusion.

Am Samstagnachmittag wird vom Verein ein kostenloser Ukulele-Crash-Kurs für Anfänger angeboten, die Band „UKULAYERS“ gibt am Abend um 19 Uhr ein Konzert auf der Marktplatzbühne. Am Sonntag treten zwei Inklusionsbands aus Heilbronn („Thera Allstars“) und Karlsruhe („Dickes Blech“) auf.

Für kulinarische Gaumenfreuden sorgen die Eppinger Gastronomen sowie die beiden Foodtrucks von „Corazon Mexicano“ und „Mooes Burger“.

Öffnungszeiten am Samstag 13 - 20 Uhr und Sonntag von 11 - 18 Uhr; der Eintritt ist kostenfrei.

Dieser „Markt der Kunstfertigkeiten“ wird vom Stadtmarketingverein e.V. zusammen mit dem Kunst- und Kulturverein Artificium Eppingen e.V. ausgerichtet. Weitere Informationen zu den Ausstellern, zum Ukulele-Crash-Kurs, zum Abendkonzert sowie den Programmflyer zum Herunterladen finden Sie auf der Internetseite des Artificium: www.artificium-eppingen.de