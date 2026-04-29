6. Kunsthandwerkermarkt Eppingen

Der 6. Eppinger Kunsthandwerkermarkt „FORUM ARTIFICIUM – MARKT DER KUNSTFERTIGKEITEN“ findet am Samstag 13. und Sonntag 14. Juni 2026 in der historischen Altstadt und im Bürgerhaus Schwanen statt.

Hier finden alle Freunde kreativer Ideen aus Kunst- und Kunsthandwerk ein vielfältiges Angebot handgefertigter Unikate aus Holz, Textil, Filz, Stein, Kork, Seife, Schmuck, Leder, Glas, Papier, Metall, Keramik, Flechtwerk, Malerei und vielem mehr. Inmitten der malerischen Kulisse der Fachwerkhäuser werden von den regionalen und überregionalen Kreativschaffenden aus den Bereichen Kunst, Kunsthandwerk und altem Handwerk sowohl Gebrauchsgegenstände, Möbel, Dekoratives für Haus und Garten als auch Schmuck und Kunst feilgeboten. Einige der Aussteller zeigen den Besuchern im Rahmen kleiner Vorführungen, wie Ihre individuellen Werke aus eigener Hand entstehen. Öffnungszeiten am Samstag 13 - 20 Uhr und Sonntag von 11 - 18 Uhr;