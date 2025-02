4. Erlebnismesse Taubertal in Tauberbischofsheim

Auf der Erlebnismesse Taubertal in der Stadthalle können sich Einheimische und Gäste über Urlaubs- und Ausflugsideen in der Region informieren.

Besucher können sich auf ein buntes Spektrum an Freizeit- und Urlaubsangeboten freuen. All das kann man auf der dritten Erlebnismesse vorfinden, die als Teil des Frühlingsmarktes in der Stadthalle stattfinden wird. Urlaubsfeeling macht sich breit, denn das touristische Sortiment, was es im Jahr 2025 im Taubertal und der näheren Umgebung zu entdecken gibt, wird die Besucher beflügeln und die Reiselust auf Kurz-, Wellness- und Erlebnisaufenthalte sowie Ausflüge fördern.

Sowohl in der Stadthalle als auch davor präsentieren sich eine Vielzahl an Ausstellern aus den Sparten Tourismus und Freizeitgestaltung mit Neuem, Spannendem und Inspirierendem. Man muss nicht immer weit vereisen, der kleine Urlaub kann vor der eigenen Haustür beginnen.