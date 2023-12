4. Fall Mord(s)dinner "In vino veritas" mit dem Theater Q-rage

Ein spannendes Theaterevent mit rasanten Rollenwechseln, Live-Musik (Michael Fiedler) und Mehr-Gänge-Menü. Das Publikum ist hautnah am Geschehen dran, genießt entspannt einen wundervollen Abend...

4. Fall vom Ludwigsburger Theater Q-rage.

In vino veritas: Das Dorf steht Kopf. Alle stecken in den Vorbereitungen auf die Wahl der Weinkönigin. Es geht um Liebeleien, Rivalitäten, Neid, Eifersucht, die besten Trinksprüche und guten Wein... Stoßt mit uns an auf einen wundervollen, vergnüglichen Abend! Ein Prosit, ein Prosit, der Gemütlichkeit ...

Tickets:

66,75 € (inkl. Mwst + VVK-Gebühren) bei allen bekannten Easy Ticket-VVK-Stellen, Karten-Hotline 0711 - 2 555 555

inkl. Mehr-Gänge-Menü und 1 Glas Secco.

Dauer ca 3,5h. Vegetarisches Essen möglich.