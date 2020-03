Hallo Rockbands... Ihr seid der Meinung Ihr seid mit Eurer Band genau die Richtigen, die unserem 7. Rockin Autumn Festival am 03.10.2020 im TROPI als Opener die Initialzündung für einen geilen Rockabend geben könnt?

Dann bewerbt Euch jetzt mit Eurem Set (max. 2 Videos/2 Songs) und gewinnt einen Platz zum Vorentscheid (4 Bands) im Live-Battle, am 11.04.2020 beim „4 FOR ONE“ im SONNENKELLER in Balingen.

Die Gewinnerband, die von Euren Fans live an diesem Abend die meisten Stimmen bekommt,

wird unser Festival am 03.10.2020 im TROPI auf unserer Rock´n Roll-Stage eröffnen.

Es erwartet Euch ein geiles Rockfestival mit professioneller Technik, erstklassiger Betreuung und einem mega Headliner. Seid gespannt.

Also los, schickt uns Eure Bewerbung bis zum 29. Februar 2020 an folgende e-mail Adresse:

bewerbung@bluemusic-concert.de

Viel Erfolg und bis Bald…..