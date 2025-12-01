4 Hände - 2 Zauberkünstler - 1 magischer Sonntagabend in der Krone

Hotel Krone Tübingen Uhlandstraße 1, 72072 Tübingen

Die LUDWIGs Vinothek verwandelt sich in ein kleines Zaubertheater.

Die Show beginnt in der Bar des exklusiven Hotels Krone in Tübingen. Dort können sich die Gäste mit einem Apero - im Ticket Preis enthalten - auf den Abend einstimmen.

Nach der Begrüßung und einem ersten Kunststück geht es dann in ein kleines, intimes Theater mit 30 Plätzen. Hier erlebst du hautnah eine Show, die du so schnell nicht vergessen wirst. Ein Highlight des aktuellen Programms ist David’s Weltmeisterschaftsnummer. Mit der hat er auf der Weltmeisterschaft der Zauberei 2015 gewonnen.

