4 Hände - 2 Zauberkünstler - 1 magischer Sonntagabend

Hotel Krone Tübingen Uhlandstraße 1, 72072 Tübingen

Jeden dritten Sonntag im Monat verwandelt sich die LUDWIGs Vinothek in ein kleines Zaubertheater. 

Die Show beginnt in der Bar des exklusiven Hotels Krone in Tübingen. Dort können sich die Gäste mit einem Apero - im Ticket Preis enthalten - auf den Abend einstimmen.

Nach der Begrüßung und einem ersten Kunststück geht es dann in ein kleines, intimes Theater mit 30 Plätzen. Hier erlebst du hautnah eine Show, die du so schnell nicht vergessen wirst. Ein Highlight des aktuellen Programms ist David’s Weltmeisterschaftsnummer. Mit der hat er auf der Weltmeisterschaft der Zauberei 2015 gewonnen.

Info

Hotel Krone Tübingen Uhlandstraße 1, 72072 Tübingen
Theater & Bühne
Google Kalender - 4 Hände - 2 Zauberkünstler - 1 magischer Sonntagabend - 2025-10-19 16:30:00 Google Yahoo Kalender - 4 Hände - 2 Zauberkünstler - 1 magischer Sonntagabend - 2025-10-19 16:30:00 Yahoo Outlook Kalender - 4 Hände - 2 Zauberkünstler - 1 magischer Sonntagabend - 2025-10-19 16:30:00 Outlook iCalendar - 4 Hände - 2 Zauberkünstler - 1 magischer Sonntagabend - 2025-10-19 16:30:00 ical
Google Kalender - 4 Hände - 2 Zauberkünstler - 1 magischer Sonntagabend - 2025-10-19 19:00:00 Google Yahoo Kalender - 4 Hände - 2 Zauberkünstler - 1 magischer Sonntagabend - 2025-10-19 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - 4 Hände - 2 Zauberkünstler - 1 magischer Sonntagabend - 2025-10-19 19:00:00 Outlook iCalendar - 4 Hände - 2 Zauberkünstler - 1 magischer Sonntagabend - 2025-10-19 19:00:00 ical

Tags