4. Internationales LABYRINTH Straßenkunstfestival

Von 29. bis 31. Juli 2022 findet das 4. Internationale LABYRINTH Straßenkunstfestival in der Urbanstrasse statt. Freut Euch auf 500 überraschende Meter Straße, auf 10 Bühnen, Aktions- und Workshop-Flächen, auf öffentliche Plätze und Parks, auf „verborgene“ und ungewöhnliche Orte! An ihnen wird künstlerisch performed, Geburtstag gefeiert, ungewohnten Klängen gelauscht, inklusiv getanzt, kreativ gestaltet, Neues entdeckt, sich mit gesellschaftlich relevanten Themen wie Zuwanderung und Migration auseinandergesetzt, gespielt, gechillt und, nicht zuletzt, die Straße als Festplatz gefeiert.

Angesichts des Krieges in der Ukraine sehen wir es als unsere Verpflichtung an, im Rahmen des Festivals nicht nur einen friedlichen Dialog auf künstlerischer Ebene aufrechtzuerhalten (SUN - Support Ukraine Network, NeuRoTics) und Auftritte geflüchteter Künstler*innen zu unterstützen, sondern auch zu einer Verbreitung der, von der UNESCO als immaterielles Kulturgut eingestuften Petrokywka-Malerei beizutragen.

Mitten in Stuttgart entstehen zwischen LABYRINTH Kulturzentrum und HMDK für drei Tage temporäre Kunstwelten mit 40 künstlerischen Darbietungen von Musik, Theater, Tanz und Figurentheater über Clownerie und Zirkuskunst bis hin zu Skulptur und Malerei.

Weil LABYRINTH in diesem Sommer auch sein 10jähriges Bestehen feiert, gibt es zum diesjährigen Festival, dessen Schirmherrschaft Muhterem Aras übernommen hat, natürlich auch eine hauseigene Jubiläumsproduktion. Zusätzlich könnt Ihr Euch auf tolle lokale wie internationale Bands, großartige Straßenkunst, deutsch-honduranisches Theater, einen Skulpturen-Parcours, zwei sportliche Wettkämpfe in Boule und Tischtennis, auf kreative Workshops (z.B. Petriykiwka-Malerei, Maracatu do Recife), einen Performance-Brunch auf Eurer eigenen Pique-nique-Decke, ein breites gastronomisches Angebot u.v.m. freuen. Informationen zu den auftretenden Musiker*innen, den darstellenden Künstler*innen sowie zum gesamten Programm gibt es im Line Up unter labyrinth-stuttgart.de/festival-line-up-2022/.

Zur Historie des Festivals: Ein Teil der künstlerischen Arbeit von LABYRINTH mit Jugendlichen mit und ohne Fluchterfahrung mündet seit 2016 in jährliche mehrtägige internationale Straßenkunstfestivals, kurz ‚LABYRINTH Festivals‘ genannt. Sie sind seither die einzigen internationalen Straßenkunstfestivals in Stuttgart mit Teilnahme von Künstler*innen aus aller Welt. Selbsterstellte Kulissen, Bühnendekorationen, Kostüme oder/und Masken, ein speziell kuratiertes Programm, eine ungewöhnliche Straßendekoration und LABYRINTH Produktionen verleihen jedem Festival eine ganz persönliche Handschrift und machen es zu einem temporären Gesamtkunstwerk. Ausnahmen stellen die Jahre 2019, 2020 und 2021 dar: Aufgrund von Umbauarbeiten rund ums Kulturzentrum und die Corona-Pandemie entfielen sie bzw. es fanden nur Straßenkunstfeste in kleinerem Format statt.

Die Interaktion mit den Anwohnern der Urbanstrasse (früher: Moserstrasse) und den Stadtteilen Diemershalde und Kernerviertel und ihr ehrenamtliches Engagement bei Organisation und Durchführung sind wichtiger Bestandteil des Festivals. Beides zusammen verwandelt den Stadtteil in einen ganz besonderen Ort der Künste, einen Ort für interkulturelle Begegnung und Vernetzung, einen bunten Ort mit lebendigen und tolerantem Miteinander.

Wann: Freitag 29.07. 18 – 22 Uhr | Festivaleröffnung 18 Uhr mit „SUN – Support Ukraine Network“Jubiläumsveranstaltung 20:30 Uhr Samstag 30.07. 13 – 22 UhrSonntag 31.07. 11 – 17 Uhr | Performance-Brunch 11 – 12:30 Uhr

Wo: Von LABYRINTH Kulturzentrum (Urbanstr. 64) bis zur HMDK (Urbanstr. 25)

ÖNVP: Stadtbahnen-Haltestellen: Staatsgalerie, Charlottenplatz und Olgaeck, Buslinien 40, 42, Fahrradstellplätze vor der HMDK

Für wen: für Besucher*innen jeden Alters, jeder Herkunft, familiengeeignet, weil viele kindgerechte Angebote.

Weitere besondere Programmpunkte: Mike Bass, España Circo Este, Siebert & Carisius, Mahlukat, Max Walter Weise, Funnykito, flunker produktionen u.v.m.

Straßensperrungen (29. – 31.7.): Urbanstr. 25 bis 51 und Urbansplatz

Warum nicht auch gleich Teil des Festivalteams werden? Wer stundenweise Zeit und Lust hat, uns bei Organisation, Durchführung, bei Auf- und Abbau als Festival-Helfer*in zu unterstützen, ist herzlich willkommen! Mehr Infos dazu: labyrinth-stuttgart.de/theater/helferinnen-gesucht-labyrinth-festival/

Zu LABYRINTH

Was im Sommer 2012 im Rahmen einer studentischen Abschlussarbeit von Patrizia Birkenberg im Fachbereich Elementare Musikpädagogik an der HMDK Stuttgart als kleines studentisches Musiktheaterprojekt seinen Anfang nahm, ist im Laufe von 10 Jahren zu etwas herangewachsen, was wir uns nie hätten träumen lassen. Was wir heute sind: eine von der Stadt Stuttgart institutionnell geförderte Kultureinrichtung, ein anerkannter freier Träger der Jugendhilfe, ein lebendiges Kulturzentrum für Jugend- und Quartiersarbeit mit grünem Außenbereich.

Wofür steht LABYRINTH?

Wir setzen uns für gelebte Integration junger Menschen mit und ohne Fluchthintergrund ein. Wir fördern Chancengleichheit im Bildungsbereich und tragen mit unseren Angeboten zur Stärkung der Resilienz und Selbstwirksamkeit bei. Gleichzeitig sensibilisieren wir für globale Fluchtursachen und engagieren uns für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen.

In den vergangenen 10 Jahren arbeiteten wir mit Menschen, die meisten von ihnen mit Fluchterfahrung, aus mehr als 50 Ländern in künstlerischen Projekten der Sparten Musik, Theater, Schauspiel, Figurenbau und -spiel, Sprechkunst und Zirkus zusammen. So entstanden zahlreiche Theater-Premieren, deutschlandweite Gastspiele, Internationale Straßenkunstfestivals. Im Februar 2020 eröffnete LABYRINTH sein eigenes Kulturzentrum in der Urbanstraße 64, was den Projektcharakter mit einem Kultur- und Bildungsprogramm samt Gastronomie ergänzt. Kreative Werkstattangebote im Kulturraum und bei ‚GREEN URBAN‘ und Möglichkeiten zu ersten praktischen Arbeitserfahrungen im Kulturcafé fördern Ankommen, Selbstfindung und damit langfristig Integration. LABYRINTH finanziert sich durch private Spenden, durch Stiftungen, Förderer und Unterstützer, durch Landesförderungen, Preisgelder und seit 2018 institutionell durch den Kulturetat der Stadt Stuttgart.