4 Jahre Holy21 I for you and us

WHO THE FUXX IS HOLY21?! Diese Frage stellt sich seit 2014 niemand mehr. Mit einem Feierverhalten wie nur selten zuvor, erobern die Vorstadtjungs mehr als nur die Sympathien sowie die Herzen der Partycrowd.

Als HIP HOP Label gegründet, dieses hat sich nach vier Jahren nie verändert. Im Gegenteil mit einem "In die Fresse Sound" zuverlässig einen aufgesetzt.Das Line Up, wie gewohnt provokant, witzig und charmant wie man es von den HOLY´s auch nicht anders kennt. Der Gute TopDan lädt ein. Er mit all seinen Plattenspieler zocker Freunden mit euch zusammen am 10.08. im PURE!Zu dem einen neues Mixtape für Jeden von euch!

Mixed By TopDan! Und vieles MEHR!

Doors open 9pm.

#Dresstoimpress#HOLY21FORYOUANDUS

4 JAHRE HOLY21 | FOR YOU AND US

JEDEN ZWEITEN FREITAG AT PURE Stuttgart. #1008

HOLY21 IS MORE THAN JUST A BRAND.IT´S A FEELING. A MOVEMENT

IT´S A LIFESTYLE!