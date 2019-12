4. Kaleidoskop: A Tribute to The Beatles

Titel der legendären Band in originalen Orchesterarrangements – Classical Mystery Tour: A Tribute to The Beatles with Your Symphony

Classical Mystery Tour, Band

Jim Owen, Rhythm Guitar, Piano, Vocals

Tony Kishman, Bass Guitar, Piano, Vocals

Tom Teeley, Lead Guitar, Vocals

Chris Camilleri, Drums, Vocals

Fawzi Haimor, Leitung

"The best show the Beatles never did!" hat man in den Vereinigten Staaten die "Classical Mystery Tour" genannt, die schon über 100 Konzerte mit Beatles-Titeln auf die Bühne gebracht haben. Die Besonderheit: Sie präsentieren die Titel in ihren Originalinstrumentationen, d.h. genau so wie sie aufgenommen wurden. So bekommt man im Konzert Penny Lane endlich mit einer live gespielten Trumpet-Section zu hören, Yesterday mit echtem Streichquartett, I Am the Walrus in der rockig-klassischen Originalbesetzung, und A Day in the Life mit riesigem Orchestercrescendo am Ende.