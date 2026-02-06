4. Kaleidoskop: Pointless - A Musical Story

Jazz und Soul-Titel des britisch-nigerianischen Songwriters.

Der britisch-nigerianische Jazzsänger Ola Onabulé wurde in London geboren, wuchs in Nigeria auf und kehrte fürs Jurastudium nach England zurück, bevor er sich für eine Musikkarriere entschied. Heute zählt er zu den etablierten Künstlern der internationalen Jazzszene und trat bei renommierten Festivals wie Montreal, Vancouver, San Sebastian und Istanbul sowie weltweit in Konzertsälen und Clubs auf. Mit Quartett, Big Bands oder Sinfonieorchestern wie der WDR Big Band und der SWR Big Band präsentierte er seine Musik.