4. Kinder- und Familienfest

Das Kinder- & Jugendbüro und der Kinderschutzbund Balingen veranstalten zum vierten Mal ein Kinder- und Familienfest und laden alle Kinder mit ihren Familien ein, um rund um das Jugendhaus in Balingen zu feiern.

Zum Anlass des Weltkindertages veranstalten der Kinderschutzbund Balingen und das Kinder- & Jugendbüro Balingen einen bunten Aktionsnachmittag für Kinder mit ihren Familien.

Durch Spiel, Spaß und Kreativität wird ein Platz entstehen, an dem Kinder Kinder sein dürfen und man Zeit für sie hat.