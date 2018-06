4. Kulturfest Sindelfingen

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Rund um das DOMO in der Hirsauer Straße erwartet die Besucher auch dieses Jahr ein junges, sowohl regionales und interkulturelles als auch internationales Programm.

17:30 Fonky Fonky Wild & Young Funk-Soul-Disco-Punk-Fusion-Cover

Fonky Fonky sind ein bunter Haufen von Musikern, zusammengewürfelt aus den unterschiedlichsten Genres, egal ob Funk, Soul, Blues oder sonstige Disco-Raketen. Die Freude an der Musik, die tanzenden und jubelnden Menschen, die gute Laune und der Groove sind das, was sie verbindet. Schon fast in der Tradition einer Guggenmusik-Band peitschen Sindelfingens Local Heroes einen Klassiker nach dem anderen durch und eröffnen dieses Jahr mit vielen Brass-Elementen das 4. KULTURFEST.

18:45 Black Swift Post-punkified psychedelic Americana'n'Roll

Sally Grayson, die Leadsängerin von Black Swift, hat schon viel gesehen und erlebt. Im ländlichen Amerika geboren, reiste sie um die Welt, um sich schließlich in Deutschland niederzulassen und ihre Band zu gründen. Black Swift vereint verschiedene musikalische Stile auf ihrem Album "See me human". Die Bandbreite geht von Post-Punk über Desert-Rock bis hin zu psychedelischen Balladen.

20:15 FatCat Funk-Power-Sound DE LUXE! Die Überraschung auf dem Montreux Jazz Festival 17

FATCAT ist geballte Funk-Power: laut, aber liebevoll, berauschend brachial! Seit Erscheinen ihres Debütalbums "Champagne Rush" im November 2016 jagt bei den acht charmanten Herren um Frontmann Kenny Joyner ein Highlight das nächste. Sie geben ausverkaufte Konzerte in ganz Deutschland. Sie begeistern auf den größten Bühnen als Support-Band für Soul-Legenden (Chaka Khan), Pop-Ikonen (Anastacia) und Jazz-Virtuosen (Jamie Cullum). Und schließlich spielen sie eine eigene Headliner-Show im Rahmen des legendären Montreux Jazz Festival – der Ritterschlag! Auf der Bühne ist FATCAT eine Macht. In über 250 nationalen und internationalen Gastspielen haben die Ausnahmemusiker bewiesen, dass sie stets ein Garant für Konzerte allererster Güte sind. Ihre Live-Performances reißen mit, auf höchstem musikalischem Niveau wird monumental abgefeiert. Damit hinterlassen sie auf beeindruckende Art überall ihre Duftmarke, zahlreiche Glücksmomente prägen sich einem jeden Konzertbesucher auf lange Zeit ein.