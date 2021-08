4. Ladies Bazar

Beim Ladies Bazar können Sie in aller Ruhe durch hochwertige Second-Hand Kleidung, Schuhe und Accessoires stöbern und bei Prosecco und Häppchen oder Kaffee und Kuchen entspannen. Sie probieren in Ruhe an und nehmen mit, was Ihnen gefällt – fast umsonst – gegen eine Spende für die Renovierungskosten des Blumhardt-Hauses. Es wird an jedem der 3 Tage neue Ware ausgestellt, -gelegt und -gehängt!

Das frisch renovierte Blumhardt-Haus in der Immanuel-Hohlbauchstr. 26, Göppingen ist Veranstaltungsort für den Ladies Bazar. Beim jährlichen Bazar sind alle Frauen eingeladen, angenehme Stunden in entspannter Atmosphäre mit uns zu verbringen. Der Bazar ist keinesfalls nur eine Verkaufsveranstaltung. Tatsächlich steht der Verkauf im Hintergrund, da nur Geldspenden, deren Höhe jede Frau selbst bestimmt, für die ausgesuchten Kleider angenommen werden. Vielmehr ist es uns ein Anliegen, die Nachhaltigkeit zu fördern, das Blumhardt-Haus für alle Frauen zu öffnen und zu einer Begegnungsstätte zu machen. Da der letzte Ladies Bazar Corona-bedingt schon zwei Jahre zurückliegt, platzt unser Kleiderlager aus allen Nähten. Dank der großzügigen Kleider-Spenden, die wir gesammelt haben, ist der große Saal im Blumhardt-Haus mit Garderobenständern und Regalen immer gut gefüllt. Die Auswahl an Kleidung, Taschen, Schmuck, Accessoires und Schuhen ist kaum zu übertreffen. Es sind alle Größen, alle Styles, alle Farben, alle Altersgruppen und alle Jahreszeiten vertreten.