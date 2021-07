4. Latin Jazz Festival „Stuttgart Mi Amor“

Vom 09. - 11. August 2021 präsentiert die Latin Jazz Initiative zum vierten Mal dieses in Deutschland einzigartige Festival.

Der Latin Jazz hat in Deutschland immer mehr Fans, inzwischen wird nicht nur in Stuttgart Latin Jazz großgeschrieben, sondern auch in Bonn, Köln, Berlin etc.

Dieses Jahr haben wir Gäste aus Mexico, Peru, aus Spanien kommt der legendäre Jorge Pardo, langjähriger Begleiter des Gitarrenvirtuosen Paco de Lucia. Wieder dabei ist der Grammy-Winner Joe Gallardo – und natürlich die Stuttgarter Latin Jazz Band «Latin Affairs».

Mit jeweils zwei Konzerten am Abend freuen wir uns auf ein vielfältiges Programm beim diesjährigen «Stuttgart Mi Amor» im Rahmen des KastellSommer Open Air 2021.

Act 1 - Panguel Última

Gitarren, Gesang & Komposition: José Díaz de León /

Saxophone, Flute & Vocals: Christine Corvisier / Bass: Roman Fuchß /

Drums & African Percussion: Antoine Duijkers / Congas, Percussion: Christian Fehre

Der Name des Projektes entlehnt sich dem Superkontinenten, der in 250 Milllionen Jahren möglicherweise entstehen wird: In diesem werden alle heutigen Kontinente zu einer Einheit verschmelzen und alle territorialen Grenzen überwunden sein.

Der Sound der Band greift in diese ferne Zukunft schon einmal vor und verbindet musikalische Einflüsse aus der ganzen Welt - gesammelt während umfangreicher musikalischer Forschungsreisen des Bandleaders José Díaz de León. Das Debütalbum „Espacios Abiertos“ wurde als „reizvolle Neudefinition kulturübergreifender Musik“ (Jazzthing) gelobt.

Das kürzlich erschienene zweite Album „Camino a Mictlán“ ist dem Mexikanischen „Día de Los Muertos“ gewidmet, eine Hommage an das Leben.

Act 2 - Jorge Pardo & Lucía Rey

Flute, Saxophone: Jorge Pardo / Piano: Lucía Rey

& Latin Affairs

Guitar: Antonio Cuadros De Béjar / Bass: Christoph Dangelmaier / Drums: Daniel Messina

Der legendäre Jorge Pardo (Flute & Saxophone), langjähriger Begleiter des Gitarrenvirtuosen Paco de Lucia spielt an 250 Tagen im Jahr Konzerte. Kaum ein anderer Musiker ist so gefragt, sich mit den namhaften Jazzgrößen auf internationalen Bühnen zu präsentieren. Pardos Virtuosität ist einzigartig und mehr als gefragt. In den letzten Jahrzehnten hat Jorge Pardo keine 20 Tage hintereinander am selben Ort geschlafen.

Lucía Rey erhielt im 2005 ein Stipendium zur Spezialisierung auf Latin Piano und Jazz am Instituto Superior de Artes de Cuba (Havanna), später in New York am Brooklyn Conservatory of Music und an der Collective School of Music, wo sie bei Professoren, wie Bruce Barth, Barry Harris und Bob Quaranta studierte. Dort arbeitete sie als Pianistin auf der Bühne mit zahlreichen Künstlern der New Yorker Szene.