4. Latin Jazz Festival „Stuttgart Mi Amor“

Vom 09. - 11. August 2021 präsentiert die Latin Jazz Initiative zum vierten Mal dieses in Deutschland einzigartige Festival.

Der Latin Jazz hat in Deutschland immer mehr Fans, inzwischen wird nicht nur in Stuttgart Latin Jazz großgeschrieben, sondern auch in Bonn, Köln, Berlin etc.

Dieses Jahr haben wir Gäste aus Mexico, Peru, aus Spanien kommt der legendäre Jorge Pardo, langjähriger Begleiter des Gitarrenvirtuosen Paco de Lucia. Wieder dabei ist der Grammy-Winner Joe Gallardo – und natürlich die Stuttgarter Latin Jazz Band «Latin Affairs».

Mit jeweils zwei Konzerten am Abend freuen wir uns auf ein vielfältiges Programm beim diesjährigen «Stuttgart Mi Amor» im Rahmen des KastellSommer Open Air 2021.

Act I - Daniel Manrique-Smith

Flute: Daniel Manrique-Smith

Daniel Manrique-Smith, in Lima geboren, ist ein herausragender, für seine einzigartige Spielweise international gefragter Flötist. Innovativ lässt er modernen Jazz mit lateinamerikanischer und klassischer Musik, sowie Hip-Hop mit avantgardistischer Improvisation verschmelzen. Er studierte Klassik- und Jazzflöte an der “Hochschule für Musik und Tanz Köln” und an der ”Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt”. Mit seiner Band JIN JIM war er Gewinner vom Jazz-Wettbewerb Future Sounds 2014 im Rahmen von den "35. Leverkusener Jazztagen". Seine Arbeit als Musiker geht weit über die nationalen Grenzen hinaus. Manrique_Smith spielt weltweit, u.a. spielte er mit namhaften Jazz-Projekten Tourneen in Afrika, Europa und Südamerika. Manrique_Smith ist dauerhafter Gaste bei Jazzfestivals wie Leverkusener Jazztage (Deutschland), Jazz Baltica (Deutschland), Jazztage Dresden (Deutschland), Jazztage Görlitz (Deuzschland), Lima Jazzfest (Peru), Festival Internacional de Jazz de San Pedro de la Paz (Chile), Jazz Maastricht Masters Festival (Niederlande), Schaffhausen Jazzfestival (Schweiz), u.a.. Manrique-Smith spielte mit Musikern wie Paulo Alvarez, Dee Dee Bridgewater, Omar Calvo, Djelma Correa, Tilmann Dehnhard, Jeff Denson, Tino Derado, Mark Lotz, Diego Piñera, Claudio Puntin, Samuel Rohrer, Lalo Shifrin, Michael Sagmeister, Manfred Schoof und John Tilbury, u.a. zusammen und kollaborierte für mehrere Fernseh-, Film- und Radioproduktionen.

In seinem Solo-Projekt macht er sich auf die Suche nach neuen Ausdrucks- und Klangmöglichkeiten seines Instruments. Mit Hilfe von neuen alternativen Techniken, schafft er es, sich selbst sowohl harmonisch, wie auch perkussiv zu begleiten, während er darüber ein Solo spielt und improvisiert. Verschiedene Einflüsse seiner langen Musikreise treffen in diesem Projekt zusammen: lateinamerikanische Musik, Jazz, klassische, elektronische Musik und sogar ein bisschen Hip-Hop dank Manriques Beatbox Techniken, verschmelzen in einem einzigartigen neuen Klang!

Dieser Solokünstler schafft es auf unglaubliche Weise, sein Publikum stets auf faszinierend Weise zu überraschen und vor allem zu begeistern!

Act 2 - BA-WÜ All Stars

Trumpet: Ralf Hesse / Saxophones: Andi Maile /

Trombone: Joe Gallardo / Percussion: Rey Ceruto

& Latin Affairs

Guitar: Antonio Cuadros De Béjar / Bass: Christoph Dangelmaier / Drums: Daniel Messina

Das musikalische Potential Baden Württembergs ist fast unerschöpflich. Das macht die Auswahl an Musikern für eine "All Stars-Band" sehr schwierig, aber zugleich kann auch auf die Vielfalt gesetzt werden, die so eine Band von Jahr zu Jahr mit sich bringen kann, indem man sie jedes Jahr neu besetzt.