4. Liedkonzert

Liebesgeschichten – die leisen und die lauten – verbinden sinnliche Begegnungen, schließen einen zärtlichen Kuss ebenso ein wie die sehnsuchtserfüllte Abwesenheit des Geliebten.

Mandy Fredrich, die als Margarethe in Gounods Faust eine tragisch Liebende verkörpert, singt episodenhaft von den unwägbaren Wegen der Liebe. Flüchtig wie das Gefühl selbst, entäußern die Lieder dieses Programms emotionale Etappen – mal mit melancholischer Verträumtheit und hymnischer Kraft, mal mit geheimnisvoller Poesie und humorvoller Lebendigkeit. Französische und deutsche Kompositionen von Schubert bis Satie setzen auch in der musikalischen Beziehung zwischen Klavier und Sopranstimme verschiedenartige Akzente.»Weder dynamisch noch statisch sehe ich die Schönheit, sondern so, wie ich dich gesehen habe.«(André Breton, Nadja)

Sopran: Mandy Fredrich

Klavier: Alan Hamilton