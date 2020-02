Eine Veranstaltung der Schiller-Volkshochschule Kreis Ludwigsburg und der Stadt Marbach am Neckar, mit freundlicher Unterstützung der Marbacher Zeitung.

Mit "Chinas Macht" packt das Forum Zeitgeschehen zum vierten Mal ein heiß diskutiertes Thema an, nach den "Digitalen Welten" 2017, "Europa" 2018 und "Mobilität" 2019.

Auch diesmal mit ausgewiesenen Kennern und Expertinnen, die uns den mächtigen Akteur China in vielen Aspekten besser begreifbar machen. Erneut ist das lern- und diskutierfreudige Publikum herzlich eingeladen, sich in Marbach darüber auszutauschen.

China ist in den letzten fünf Jahrzehnten in nahezu unbegreiflicher Weise zum globalen Riesen herangewachsen. Gleichzeitig treibt es seine inneren Entwicklungen mit einer unbeirrbaren Geradlinigkeit voran, die uns zugleich schockiert und fasziniert. Gibt es dazu Erklärungen aus der chinesischen Geschichte? Müssen wir vor diesem Staat und seiner Konsequenz Angst haben? Was können wir dem Machtanspruch entgegensetzen? Oder können wir vielleicht sogar etwas für uns lernen?

Das Marbacher Forum findet am 12.03. und 13.03.2020 statt.

Am 12.03. um 09.00 Uhr Begrüßung und Eröffnung. Am 13.03. um 15.45 Uhr Schlusswort und Ausblick.

