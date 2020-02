Zwei Tiger können nicht gleichzeitig auf einem Berg existieren

Begrüßung und Eröffnung des Forums um 09.00 Uhr, danach Vortrag.

In seinem Vortrag illustriert Michael Schimmelpfennig (Universität Canberra) chinesische Ideen von Macht anhand chinesischer Sprichwörter. Erst überprüft er diese gängigen Wendungen auf ihren historischen Ursprung und philosophischen Gehalt, um ihre Aussagen dann in Beziehung zu politischen Entwicklungen der jüngeren Geschichte und Gegenwart Chinas zu setzen. Zum Abschluss verdichtet er die Aussagen zu einer Art "Machtvorstellungsschau", die zugleich unsere eigenen Vorurteile hinsichtlich Chinas Macht kritisch in den Blick nimmt.

Eine Veranstaltung der Schiller-Volkshochschule Kreis Ludwigsburg und der Stadt Marbach am Neckar, mit freundlicher Unterstützung der Marbacher Zeitung.

Die verschiedenen Vorträge zum Marbacher Forum Zeitgeschehen sind einzeln im Veranstaltungskalender eingetragen.

Anmeldung bei der Schiller-Vhs erforderlich. 10.45 Uhr Pause.