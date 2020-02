Starke Jugend - starkes China

Die Lehrerinnen Petra Müller und Marion Rath berichten über den Chinesischunterricht am Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach und in Baden-Württemberg. Zudem werden die Partnerschulen in Tongling (Provinz Anhui) und in Yichang (Provinz Hubei) vorgestellt.

China möchte den Bildungssektor ausbauen, damit junge Chinesen fit werden für die zukünftige "machtvolle" Entwicklung Chinas, zum Beispiel im Bereich Künstliche Intelligenz. Beim Schüleraustausch im Rahmen der jährlichen Schülerreise nach China lernen unsere Schüler/innen das Land kennen, mit dem viele von ihnen später im Zuge der Globalisierung konfrontiert sein werden. Ein FSG-Schüler berichtet von seinem dreimonatigen Aufenthalt an der Partnerschule in Tongling im Rahmen der Schulpartnerschaft.

