Die Digitalisierung der Diktatur - Was bedeutet das für uns in Europa?

Die liberalen Demokratien und Europa werden gerade weltweit in die Zange genommen, von Populisten in ihrer Mitte und von Autokratien wie Russland und China.

Über die Einflussnahme Russlands reden alle, über China reden noch viel zu wenige. Dabei ist China die viel größere Herausforderung für uns.

In China entsteht gerade etwas, was wir so noch nicht kannten. Unter Xi Jinping, dem mächtigsten Staats- und Parteichef seit Mao, erfindet sich der autoritäre Staat neu, in offener Konkurrenz zum Westen. China marschiert nun selbstbewusst in die Welt, gleichzeitig gewährt sich sein System ein Update mit den Instrumenten des 21. Jahrhunderts. Peking setzt auf Big Data und künstliche Intelligenz wie keine zweite Regierung. Die Partei glaubt, den perfektesten Überwachungsstaat schaffen zu können, den die Erde je gesehen hat. Referent: Kai Strittmatter, freier Publizist, Kopenhagen.

Anschließend Schlusswort und Ausblick.

Eine Veranstaltung der Schiller-Volkshochschule Kreis Ludwigsburg und der Stadt Marbach am Neckar, mit freundlicher Unterstützung der Marbacher Zeitung.

Die verschiedenen Vorträge zum Marbacher Forum Zeitgeschehen sind einzeln im Veranstaltungskalender eingetragen.

Anmeldung bei der Schiller-Vhs erforderlich.