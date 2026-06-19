4. Monatsregatta

Vereinsinterne Segel-Regatta am Neckar bei km 200.1.
Am Start sind unterschiedliche Boote (Jollen, Optis, 420er), die man hautnah erleben kann.
Info
Yachtclub Plochingen Schlierbachwiesen 1, 73207 Plochingen
Freizeit & Erholung, Sport & Bewegung
bis
Yachtclub Plochingen Schlierbachwiesen 1, 73207 Plochingen
Vereinsinterne Segel-Regatta am Neckar bei km 200.1.
Am Start sind unterschiedliche Boote (Jollen, Optis, 420er), die man hautnah erleben kann.
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