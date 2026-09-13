4. Obernstage

DisCover: Rock! Eine echte Powertruppe der Rockszene, bringt mit ihrer langjährigen Erfahrung die besten Rockklassiker der letzten 40 Jahre auf die Bühne.

Mit einem Repertoire, das von alternativem Rock über den 80er/90er-Jahre-Rock bis hin zu NDW-Punk reicht, liefern sie energiegeladene Interpretationen von Songs, die jeder im Publikum kennt und liebt.

RUFF STUFF.

Hardrock 70`s style aus Rosenfeld.

Gegründet 1994, war von Anfang an klar, wohin die musikalische Reise gehen würde: Hardrock, wie er ihre Idole AC/DC in den 70ern groß gemacht hatte. Dem entsprachen auch die Einstellungen auf den Gitarrenamps: Clean, Crunch, Lead – keine unnötigen Effekte oder Spielereien.

Straight. Ehrlich. Energiegeladen.

Mit eingängigen Refrains und Texten, die das Leben schreibt.

SET TO REVOLT

Bereit, bei legendären Heavy-Songs live Vollgas zu geben?

Die fünf Jungs von Set to Revolt machen es möglich! Ganz egal, ob Ihr zu Nu-Metal von Limp Bizkit und Papa Roach abgehen wollt oder euch von epischem Metal à la Alter Bridge, Muse und Avantasia mitreißen lasst.

Ergänzt durch eigene Heavy-Rock-Tracks sorgt diese Kombi für satte Stimmung und lädt zum kollektiven Headbangen ein.