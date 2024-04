4. Oldie Dance Night

Die Becksteiner Winzer und die Kurverwaltung Bad Mergentheim veranstalten am Mittwoch, 08. Mai die vierte OLDIE DANCE NIGHT – 4 Stunden Live Musik.

Die aus der Region stammende Band THE EVERGREENS begeistert durch eine absolut mitreißende Show für Fans der Oldie- und Tanzmusik. Nach dem großen Erfolg in der ausverkauften Wandelhalle im Vorjahr können sich die Gäste erneut auf einen einzigartigen Abend – diesmal im Kurhaus – freuen. Im Großen Kursaal werden die Gäste in eine musikalische und genussvolle Zeitreise in die 1960er und 70er Jahre versetzt. Vor allem Elvis Presley-, Marius Müller Westernhagen- und Oldie-Fans kommen voll auf ihre Kosten. Olav Wischulke präsentiert seine Elvis-Presley Show in verschiedenen authentischen Outfits. Seine Stimme ist kaum vom Original zu unterscheiden, er ist einer der besten Elvis-Interpreten weltweit. Hits wie „Don´t be Cruel“, „Kiss Me Quick“ und „Viva Las Vegas“ und viele andere werden das Publikum in diese Zeit versetzen.

Mit seiner leidenschaftlichen und spektakulären Westernhagen-Performance bringt Karl Vogel auch den deutschen Rock auf die Bühne. Mit Titeln wie „Willenlos“, „Es geht mir gut“, „Sexy“ und „Weil ich dich liebe“ ist Stimmung und Tanz garantiert. Abgerundet wird das erstklassige musikalische Programm mit internationalen Oldies und Evergreens, die ins Ohr gehen und zum Mittanzen einladen. Hier einige Songs: „Here comes my Baby“, „Pretty Woman”, “Rote Lippen soll man küssen”, “Teenager in Love”, “Hang on Sloopy” und viele mehr…

Besonderes Highlight ist wieder Connie Francis alias Melanie Kessler mit Liedern wie z. B. „Schöner fremder Mann“, „Liebeskummer lohnt sich nicht“. Die sympathische und hübsche Sängerin verzückt das Publikum mit ihrer unverwechselbaren Stimme im 60er-Jahre Look und sorgt für einen unvergesslichen Abend.

Die Becksteiner Winzer präsentieren an diesem Abend eine Vielfalt an exzellenten Wein- und Sektspezialitäten sowie einen Snackverkauf.

Einlass ab 18:30 Uhr. Beginn 19:30 Uhr.