4. Plochinger Tag der Musik

Freitag, 15. Juni 2018

19.30 Uhr: Rockkonzert mit Us and Them in der OttilienkapelleZum Auftakt spielt die Kultband der Initiative Mahlwerk selbst komponierte Balladen, grungige Gitarrenstücke und improvisierter 70er Jahre Rock.

Samstag, 16. Juni 2018

11.00 Uhr: Jazz und Songs aus Afrika mit dem Oratorienchor und der Jazzband der Musikschule „Jazztasy“ im Innenhof des Hundertwasser-WohnhausesChor und Band machen gemeinsam Ausflüge in die verschiedenen Stile des Jazz. Bei schlechtem Wetter findet dieser Programmpunkt vor dem Alten Rathaus statt.

11.30 Uhr: Percussion mit der Trommlerei von Wolfgang Rosner in der MarktstraßeDie Schüler der Schlagzeugschule „Trommlerei“ verwandeln die Fußgängerzone in ein Rhythmuslabor.

12.00 Uhr: Akkordeonmusik mit den Harmonikafreunden auf dem FischbrunnenplatzModerne und unterhaltsame Akkordeonmusik mit den Crazy-Akkordeon-Kids und dem 1. Orchester in einem generationenübergreifenden Orchester.

12.30 Uhr: Kammermusik im Käppele mit dem KammerorchesterKleine Symphonie mit kammermusikalischer Besetzung in der Ottilienkapelle.

13.00 Uhr: Flautissimo – „Alles rund um die Blockflöte“ und Cellotag – „Alles rund um das Cello“ mit der Musikschule Plochingen in der BurgschuleWorkshop mit Abschlussveranstaltung.

14.00 Uhr: Chorauftritt des Sängerbund-Liederkranz in der Schalterhalle des BahnhofesDer Gemischte Chor des Sängerbunds Liederkranz singt unter der Leitung von Stephanie Krämer flotte Stücke – nicht nur für Durchreisende.

18.00 Uhr: Gitarrenkonzert mit der Musikschule Plochingen in der OttilienkapelleStimmungsvolle Gitarrenklänge laden zum Innehalten ein.

Sonntag, 17. Juni 2018

11.30 Uhr: Brigitta Menzer und Band: Songs of Joni Mitchell im Bruckenwasen – Biergarten „Steiner am Fluss“Musikalische Unterhaltung beim Musikfrühstück.

13.30 Uhr: Matineekonzert mit dem Musikverein Stadtkapelle im Kulturpark DettingerStimmungsvolles Konzert im historischen Innenhof des Kulturparks Dettinger. Es gibt Kaffee und Kuchen sowie kalte Getränke.

14.30 Uhr: Konzert des Jugendblasorchesters und der musikalischen Früherziehung im Kulturpark DettingerDie Jugendgruppen des Musikvereins Stadtkapelle zeigen unter Leitung von Martin Laukmichel ihr Können bei einem kleinen Konzert.