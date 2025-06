6. Bad Rappenauer Weindorf

Endlich ist es wieder soweit und wir können die besondere Atmosphäre des Schlossparks gepaart mit wundervollen Weinen genießen.

Dieses Jahr findet das inDRINK Weindorf sogar an vier Tagen im Schlosspark statt. Los geht es am Donnerstag, 10. Juli und dauert bis Sonntag, 13. Juli. Ausgeschenkt wird von Donnerstag bis Samstag ab 18 Uhr. Der Sonntag startet aufgrund des Regionaltags in Bad Rappenau schon ab 12 Uhr.

10 regionale Weingüter sowie Genossenschaften präsentieren meisterlich veredelten Rebensaft aus den wichtigen und nahen Anbaugebieten rund um Bad Rappenau, vom Weinsberger Tal über die Heilbronner Gemarkung bis zum Zabergäu und laden zum Probieren ein. Die Weinexperten an den jeweiligen Ständen wissen zu jedem Tropfen die passende Geschichte zu erzählen und können die richtigen Antworten auf Ihre Wein-Fragen geben. Neu dabei ist auch ein Stand vom französischen Weingut Gerard Bertrand.

Die inDRINK Vinothek präsentiert zudem eine feine Weinauswahl aus Italien, Spanien, Griechenland sowie Portugal. Für all diejenigen, die dem Wein nicht so zugeneigt sind, sondern Bier bevorzugen oder lieber alkoholfrei genießen möchten, gibt es keinen wirklichen Grund, das Bad Rappenauer Weindorf nicht zu besuchen. Selbstverständlich werden auch frisch gezapftes Bier und verschiedene alkoholfreie Getränke, nicht weniger sorgfältig ausgewählt, angeboten. Zudem bietet ein Cocktailstand exotische Drinks an.

Apropos Kulinarik, um dem Weingenuss eine solide Grundlage zu bieten, servieren regionale Gastronomiebetriebe ihre Speisen. Mit dabei sind dieses Jahr wieder die bewährten Kulinarikpartner vom Gasthof Zur Traube aus Fürfeld, das Restaurant-Team vom Autohof-24 sowie das Gasthaus zur Eisenbahn aus Siegelsbach.

Musikalisch wird an jedem Tag einiges auf der großen Bühne geboten:

Die Band „Harmonic Highway“ aus Crailsheim eröffnet am Donnerstagabend das Showprogramm. Am Freitag folgt die seit über 30 Jahren erfolgreich agierende Coverrock-Band „Rocks Off“. Gespielt wird Classic Rock von Bands wie Bon Jovi über Queen bis Alice Cooper.

Am Samstag gastiert die Band „Sudden Inspiration“ aus Bretten. Ihr Repertoire setzt sich sowohl aus aktuellen Rock-, Pop- und Funkcharts, als auch aus zeitlosen "Evergreens" zusammen. Die 8 energiegeladenen Musiker sorgen für eine sonst selten live umgesetzte musikalische Bandbreite. Ausgefeilte Bläserarrangements sowie zwei-, drei-, und sogar vierstimmige Gesangsmelodien werden die Schlosspark-Besucher begeistern.

Sonntags wird es bunt. Gestartet wird mit der beliebten Big Band vom Musikverein Grombach. Vom klassischen Swing über Rock bis hin zu Pop ist alles dabei. Danach folgt am späten Nachmittag die Band [‘nittid] mit Funk und Rock-Songs. Am Abend beendet „Wildfire“ mit ihren Rock- & Metallcovers das diesjährige Weindorf und lässt den Schlosspark nochmal beben. (Fotos: Inga Schlieper, inDRINK)