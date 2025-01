4. Sinfoniekonzert

»Die Melodien fliegen mir nur so zu!«, schrieb Antonín Dvorák zur Entstehungszeit der 8. Sinfonie! Braucht es noch mehr Argumente für einen Konzertbesuch? Johannes Brahms bekannte: »Ich möchte vor Neid aus der Haut fahren über das, was dem Menschen so ganz nebenbei einfällt. Der Kerl hat mehr Ideen als wir alle. Aus seinen Abfällen könnte sich jeder andere die Hauptthemen zusammenklauben.« Freuen Sie sich auf zwei der »ganz großen« Sinfoniker und viel böhmische Melodienseligkeit.

Konzerteinführung → 19 Uhr im Kleinen Saal