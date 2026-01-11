4. Sinfoniekonzert

Erstmals auf unserem Programm: eine Sinfonie von Ahmet Adnan Saygun, einem der großen Komponisten der sogenannten "Türkischen Fünf".

Saygun entstammte einer bildungsbürgerlichen Familie, hatte in Paris studiert und war mit Béla Bartók durch verschiedenen Provinzen der Türkei gestreift, um in Feldstudien die türkische Volksmusik zu erforschen. In seinen Werken verschmolz er westliche Kompositionstechniken mit traditioneller anatolischer Musik.

Zuvor beschwört der Däne Carl Nielsen die Sonne Griechenlands, während der Finne Jean Sibelius die Violinliteratur um eines der schönsten Konzerte bereichert hat.