4. SPASSIX Comedy Nacht in Schwäbisch Hall

Nach drei erfolgreichen Events in den Jahren 2018 und 2019 ist es im April endlich wieder so weit: Die SPASSIX Comedy Nacht kommt zurück nach Schwäbisch Hall.

Mit dabei sind Bademeister Schaluppke („Mer-Maiding“), Berhane Berhane („Deutscher als Du“), Henning Schmidtke („Es ist nicht alles so scheiße, wie du denkst!“), Michael Schönen („Bud Spencer der Poesie“), Tim Perkovic (»Mit Charme und Humor«) und Pete the Beat („Beatbox-Pionier und Geräusch-Comedian“).

Folgende Restaurants nehmen teil: Brauerei-Ausschank Zum Löwen, Gasthof Goldener Adler, Landhaus zum Rössle, Altes Schlachthaus, Restaurant Sonneck.

Tickets unter www.spassix.de