4. Stuttgarter IMPRONACHT

Die Stuttgarter ImproNacht präsentiert am 26. September 2026 Leckerbissen des Improvisationstheaters: In gleich vier Shows an einem Abend reicht die Bandbreite vom klassischen Impro-Match bis zum international bekannten Erfolgsformat „Armando“. Eine Stuttgart-Premiere hat das Format „Zwischenwelten“, das die Züricher Gruppe „anundpfirsich“ entwickelt hat. Tagsüber laufen für Improspieler/innen Workshops mit Trainern aus Karlsruhe, Zürich und Mainz – darunter auch ein Workshop für Neulinge, bei dem man im geschützten Rahmen erste Schritte Richtung Impro-Theater machen kann. Die ImproNacht findet bereit zum 4. Mal statt und ist inzwischen fest im Kalender der Stuttgarter Impro-Szene verankert. Wer Impro liebt oder mal was ganz Anderes sehen will, der kommt im Club Zentral ab 18 Uhr voll auf seine Kosten.