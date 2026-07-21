Die Stuttgarter ImproNacht präsentiert am 26. September 2026 Leckerbissen des Improvisationstheaters: In gleich vier Shows an einem Abend reicht die Bandbreite vom klassischen Impro-Match bis zum international bekannten Erfolgsformat „Armando“. Eine Stuttgart-Premiere hat das Format „Zwischenwelten“, das die Züricher Gruppe „anundpfirsich“ entwickelt hat. Tagsüber laufen für Improspieler/innen Workshops mit Trainern aus Karlsruhe, Zürich und Mainz – darunter auch ein Workshop für Neulinge, bei dem man im geschützten Rahmen erste Schritte Richtung Impro-Theater machen kann. Die ImproNacht findet bereit zum 4. Mal statt und ist inzwischen fest im Kalender der Stuttgarter Impro-Szene verankert. Wer Impro liebt oder mal was ganz Anderes sehen will, der kommt im Club Zentral ab 18 Uhr voll auf seine Kosten.
4. Stuttgarter IMPRONACHT
Improvisationstheater
Club Zentral Hohe Straße 9, 70174 Stuttgart
Club Zentral Hohe Straße 9, 70174 Stuttgart
Theater & Bühne