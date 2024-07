4. US Car Treffen- für die ganze Familie auf der grünen Wiese

….es geht in die 4. Runde …. wir feiern wieder US-Car-Geschichte in Dinkelsbühl/Weidelbach. Über 75 Jahre US Cars in Deutschland – von damals bis heute.

Ein länderübergreifendes Treffen, Bayern/Baden Württemberg, an zwei Tagen mit amerikanisches Feeling und US Fahrzeugen aller Altersklassen.

Wer möchte kann bereits am Freitagabend anreisen und gerne bis Montagvormittag bleiben. Das Hauptevent findet am Sonntag statt. Dieses ausdrücklich familiäre Treffen findet auf der grünen Wiese samt Parkanlage statt. Wir präsentieren wieder verschiedene Aussteller auf dem Warenmarkt, eine Vielfalt an Kulinarik von Grillspezialitäten und bayerischer Küche über Kuchen bis zu TexMex, Country- und Westernmusik in der Festhalle samt Übertragung auf die große Wiese sowie einem Einkaufszentrum für Garten und Deko samt Streichelzoo.

Schaut vorbei, ob Groß und Klein und natürlich mit Euren Vierbeinern und genießt für ein paar Stunden das tolle Ambiente.