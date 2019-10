4. Wernauer Kita-Messe

Dienstag, 12. November 2019 zwischen 17 Uhr und 19 Uhr in die Stadthalle im Quadrium

Am Dienstag, 12. November 2019 sind alle interessierten Eltern herzlich zur vierten Wernauer Kita-Messe ins Quadrium eingeladen. Kommen Sie zwischen 17 Uhr und 19 Uhr in der Stadthalle vorbei und lernen Sie alle Wernauer Kinderbetreuungseinrichtungen aus allen Trägerschaften kennen. Um 17 Uhr und 18 Uhr informieren wir Sie zum allgemeinen Ablauf des Anmeldeverfahrens für einen Betreuungsplatz in Wernau.

Neben den Wernauer Einrichtungen präsentieren sich auch der Tageselternverein Esslingen e.V., das Landratsamt Esslingen mit der Wirtschaftlichen Jugendhilfe sowie die Fachberatungsstelle für Kindertagesbetreuung.