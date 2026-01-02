4. Betzinger Fasnetsumzug

Betzingen 72770 Reutlingen

Bereits zum 4. Mal füllen sich Betzingen Straßen zum Fasnetsumzug mit über 2.500 Närinnen und Narren.

Bereits zum vierten Mal tobt die Fasnet durch Betzingen: über 70 Gruppen aus Hästrägern, Musikern, Elferräten und Garden ziehen durch den Ort und verwandeln Betzingen in einen Hexenkessel.

Los geht es um 13:31 Uhr - der Umzug zieht von der Jettenburger Straße in die Straße Im Dorf, biegt an der Mauritiuskirche in die Steinachstraße ab und endet schließlich auf dem Platz vor der Julius-Kemmler-Halle. Dort wartet dann das berühmte Narrendorf in welchem verschiedene Betzinger Vereine die Narren und Zuschauer mit Speiß und Trank verpflegen.

Fasching
