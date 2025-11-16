4. Bretzfelder Winterdörfle

Lichterketten und Feuerkörbe auf dem gesamten Veranstaltungsgelände sorgen für winterliche Lichterstimmung. Sitzgelegenheiten und Stehtische laden zum gemütlichen Verweilen ein.

Dieses Jahr sorgen die beiden DJs „BP“ mit Après-Ski-Musik für ausgelassene Stimmung; beim Zelt des JD-Clubs kommen die Fans härterer Musik auf ihre Kosten.

Neben dem obligatorischen Glühweinstand wird es feine alkoholische und andere Heiß- und Kaltgetränke geben, im JD Zelt gibt es auch dieses Jahr wieder neben dem Bratapfellikör den beliebten Winzerkaffee.

Das Becherpfand beträgt 3 Euro – ihr dürft aber sehr gerne auch eure eigenen Glühwein-Becher mitbringen.

Für den kleinen und großen Hunger wird es Krautschupfnudeln, Gulaschsuppe und Waffeln geben, selbstverständlich haben wir auch wieder Wurstweck, Currywurst und die beliebten Kultpommes im Angebot.

Wir wünschen allen Besuchern einen unvergesslichen Abend bei guter Unterhaltung und hoffen natürlich auf winterliches Wetter.