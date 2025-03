4. Ludwigsburger DJK-Lauf

Als einmalige Laufveranstaltung zum 100-jährigen Vereinsjubiläum angedacht, findet der Lauf aufgrund der tollen Resonanz dieses Jahr nun bereits zum 4. Mal statt. Am Samstag, 20. September 2025 gilt es wieder, die Laufschuhe zu schnüren, ein Shirt über zu streifen und beim DJK-Lauf mitzumachen. Es werden Strecken über 10 km, 5 km, 1 km und 500m angeboten. Das Laufangebot für alle Altersklassen wird durch den „Theo-Lorch-Lauf“ abgerundet. Ein Lauf über 1,5 km für Menschen mit Einschränkungen. 2024 waren weit über 600 Läufer*innen angemeldet.

Gelaufen wird am Rande von Ludwigsburg auf den Oßweiler Feldern bzw. auf dem DJK-Sportlatz (Start/Ziel) im Ludwigsburger Wohngebiet „Schlößlesfeld“. Dabei soll der Lauf ein „Lauf für alle“ sein. Auch wenn natürlich ambitionierte Läufer an den Start gehen und die Zeiten sekundengenau gemessen werden, so steht doch klar das gemeinsame Erleben und Sporttreiben im Vordergrund. Es sind somit auch alle Freizeit- und Hobbysportler und Läufer angesprochen, die den Lauf gerne als Vorbereitung für einen möglichen Halbmarathon oder Marathon im Herbst nutzen wollen.

Einen Preis für die größte Laufgruppe wird ebenso vergeben, wie für die 3 Erstplatzierten Frauen und Männer des 5er und 10er Laufes. Kinder, Schüler und Jugendliche erhalten alle eine Medaille.

Seit 1. März ist das Anmeldefenster geöffnet unter www.djk-lauf.de .Hier sind auch alle wichtigen Informationen zum Lauf zu finden.