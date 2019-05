Ansbacher Altstadtfest - mit Heatwave

Get the party started ...

Nach diesem Motto spielt Heatwave die heißesten Grooves der 70er, 80er Jahre bis heute und garantieren ein einzigartiges, ultimatives Partyerlebnis. Heatwave überzeugen durch satten Livesound, ein vielseitiges Repertoire und unvergleichliche Spielfreude, mit der sie ihre Musik und Energie auf die Bühne bringen. Mit ihrem umfangreichen Repertoire aus Songs von Aretha Franklin, Stevie Wonder, Adele und Pink bis hin zu Van Halen, Taio Cruz oder Xavier Naidoo bringt Heatwave jede Tanzfläche zum Kochen.ab 00.30 Uhr: After-Altstadtfest-Party in der Kammer! Dj Jackson im Saal und DJ Läxxi Lexx in der Kneipe.

Vom 19. bis 23. Juni kann man sich in der Ansbacher Altstadt wieder fünf Tage lang in den Festbetrieb stürzen. Ein unglaublich vielfältiges und umfangreiches musikalisches Programm sowie kulinarische Spezialitäten aus aller Welt versprechen beste Unterhaltung und einen Gaumenkitzel der besonderen Art. Die reizvolle und einzigartige Kulisse bilden historische Gebäude, malerische Gassen und gemütliche Innenhöfe.

Traditionell beteiligen sich viele Ansbacher Vereine mit Bewirtung und Bühnenprogrammen: neben Musik aller Sparten gibt es ein Puppentheater, eine Modenschau, Obst am Spieß und leckere Cocktails. Natürlich langweilen sich auch die kleinen Besucher des Ansbacher Altstadtfestes nicht: ein umfangreiches Angebot an Aktiv-Spielen und der legendäre Kinderflohmarkt bieten beste Unterhaltung.

Der Einkaufssonntag ermöglicht zwischen 13.00 und 18.00 Uhr in den Geschäften der Altstadt und im Brücken-Center ausgiebig zu bummeln. Außerdem findet am Sonntagnachmittag mittlerweile regelmäßig die Tourismusbörse „Fernweh ganz nah“ statt, bei der man sich mit Anregungen für Ausflüge und Kurzreisen in die nähere und weitere Umgebung versorgen kann.

Das ausführliche Programm zum Altstadtfest ist im Amt für Kultur und Tourismus erhältlich.