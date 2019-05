Am Abend heizt uns die Keller Mountain Blues Band ein!

Bandinfo: Keller Mountain Blues Band, die Formation, die seit 1985 in Oberfranken den Rhythm'n'Blues definiert, ist in ihrer Heimat längst eine Legende.

Mit den beiden Leadsängern Nadin Albrecht und Alex Teubner, der groovigen Rhythm-Section und ihrem „Killer“-Bläsersatz ist die 12-köpfige Band schon aufgrund ihrer Besetzung Garant für besten Rhythm & Soul.Bewiesen hat dies KMBB in all den Jahren bei bekannten Veranstaltungen wie dem Jazzweekend in Regensburg, der Erlanger Bergkirchweih oder im Vorprogramm von renommierten Künstlern wie Luther Allison oder Albie Donellys Supercharge.Bei der Präsentation ihres vielseitigen Repertoires, angefangen bei Soul-Klassikern, über Songs der legendären Blues Brothers bis hin zu Joe Cocker, James Brown, Aretha Franklin, Steve Winwood oder auch Larry Carlton besticht die Band auch durch eigene Interpretationen und Arrangements der Songs. ab 00.30 Uhr:die offizielle After-Altstadtfest-Party steigt wie jedes Jahr in den Ansbacher Kammerspielen. Das ganze Haus feiert bei Musik und Cuba bis es draußen hell wird!DJ Burns im Saal und DJ Harry in der Kneipe.