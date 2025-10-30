40. Antiquaria

Im Januar 2026 feiert die Antiquaria ihre 40. Ausgabe.

Seit 1987 ist sie ein fester Treffpunkt für Antiquar*innen, Sammler*innen und Kulturinteressierte, seit 1993 im eindrucksvollen Ambiente der Musikhalle Ludwigsburg. Über 50 Antiquariate aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und den Niederlanden präsentieren Bücher, Autographen, Grafiken und Ephemera aus fünf Jahrhunderten.

2026 – Ein Jahr des Jubiläums

Vier Jahrzehnte Antiquaria: Das Jahr 2026 steht ganz im Zeichen bibliophiler Vielfalt. Die Messe blickt zurück auf ihre 40-jährige Geschichte und gleichzeitig nach vorn. Der Messekatalog erscheint Mitte Dezember 2025 online als PDF und in gedruckter Form. Er stellt die teilnehmenden Antiquariate mit ausgewählten Angeboten vor und enthält ein Porträt der aktuellen Preisträger*in des Antiquaria-Preises zur Förderung der Buchkultur. Die Preisverleihung findet am 22. Januar 2026 um 20.15 Uhr im Podium der Musikhalle Ludwigsburg statt.

Ihr Besuch bei der Antiquaria 2026 – vielfältig, inspirierend, persönlich

Die Antiquaria öffnet am Donnerstag, den 22. Januar 2026, um 15 Uhr ihre Türen. Entdecken Sie besondere Papierschätze, tauschen Sie sich mit Antiquar*innen aus und lassen Sie sich vom vielfältigen Angebot inspirieren. Ob Sammler*innen, Institutionen oder neugierige Besucher*innen, die Antiquaria heißt Sie herzlich willkommen.