Backhausfest Eibensbach

Das traditionelle Backhausfest in Eibensbach wird in diesem Jahr am 30. und 31. August in der Ortsmitte des Stadtteils von Güglingen veranstaltet.

Die Aktiven um den Gesang- und Sportverein Eibensbach und seines Fördervereins werden die Gäste mit leckeren, frisch gebackenen Köstlichkeiten wie Kartoffel- und Zwiebelkuchen aus dem Backhaus verwöhnen. Natürlich gibt es auch heiße und kalte Getränke beim traditionellen Backhausfest, das in diesem Jahr zum 42. Mal organisiert wird. Es lohnt sich, hier eine Rast einzulegen, sich auf ein Schwätzle hinzuhocken und die schöne Atmosphäre und den würzigen Duft nach frisch gebackenem zu genießen.