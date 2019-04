40. Eberbacher Frühling

× Erweitern Eberbacher Frühling

Vom 31. Mai bis 2. Juni ist in Eberbach wieder Feiern angesagt: Über 30 Mal wird in diesen Tagen Livemusik auf den Straßen und Plätzen zu hören sein. Von Volksmusik, Jazz, Swing, Dixieland, Funk, Soul, Rock bis Pop ist für jeden etwas dabei.

Die Eröffnung des Eberbacher Frühlings 2019 findet am 31. Mai mit dem Frühlingsliedersingen statt. Hierzu sind alle Gäste sowie Bürgerinnen und Bürger eingeladen.

Die Katholische Pfarrkapelle Eberbach übernimmt die musikalische Untermalung. Am Samstag bieten »Nachwuchs-Unternehmer« auf dem Eberbacher Kinder-Flohmarkt ihre Waren an. Spielzeug, Bekleidung, Sportgeräte: Alles, was im Kinderzimmer nicht mehr gebraucht wird, darf hier zu Geld gemacht werden. Am Samstag und Sonntag ab 12 Uhr lädt die Katholische Kantorei mit ihren hausgemachten Kuchenspezialitäten und Kaffee ins Pfarrheim ein. Das Museum der Stadt Eberbach am Alten Markt und das Küferei Museum im Pfarrhof, haben ebenfalls an beiden Tagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet. In der Bahnhofstraße-Ost startet am Samstag und Sonntag das »Kinder Ritterturnier« – eine mittelalterliche Spielaktion. »Klick Klack« heißt es auch am Samstag und Sonntag am Pulverturm: Bei Großbrett- und Bewegungsspielen können Kleine und Große gemeinsam versuchen, die Faszination der alten und neuen Kinderspiele zu erleben.

Beim »Verkaufsoffenen Sonntag« bieten die Eberbacher Geschäfte Spezialitäten und Sonderangebote aus ihren Sortimenten. Das Naturparkzentrum-Neckartal-Odenwald im Thalheim´schen Haus hat von 14 bis 17 Uhr seine Pforten geöffnet und lädt zu der Sonderausstellung »Metamorphosen – Verschwundene Körper« ein. Ab 15 Uhr präsentieren die Fußballer der SG Rockenau und die Narren der KG Kuckuck ein Sonntagsprogramm. Unter Mitwirkung der Tanzabteilung des SV Moosbrunn mit »24 Feet« und den »Zumba Kids«, der Palestra Gruppen »World Jumping« und »Strong by Zumba«, der Tanzgruppe »Kuckuckseier« der KG Kuckuck, »Cherries on Tap« der Ballettschule Lack aus Wieblingen, einer Türkischen Folkloregruppe sowie einer Vorführung der VHS Mosbach mit »Pound«. Im gesamten Stadtgebiet präsentieren sich Vereine, Firmen und Gruppierungen.

40. Eberbacher Frühling, Fr. 31. Mai bis So. 2. Juni, Eberbach, www.eberbach.de

Programm

Freitag

17 Uhr New Orleans Gumbo Crabs, Alter Markt

17 Uhr DJ Lude, Bahnhofstraße/West

18.30 Uhr Eröffnung, Alter Markt

19 Uhr Fatma Tazegül, Neuer Markt

19 Uhr Marii, Lindenplatz

19.30 Uhr Fassbieranstich mitSteampowered Aeroplane, Leopoldsplatz

19.30 Uhr Superwiser, Bahnhofstraße/West

21 Uhr My Only Emperor, Bahnhofstraße/West

22.30 Uhr Unemployed, Bahnhofstraße/West

Samstag

ab 11 Uhr Kinder Ritterturnier,Bahnhofstraße-Ost

13-17 Uhr Ballonkünstlerin »Kunigunde«,Ecke Bahnhofs-/Friedrichstraße

13.30-17 Uhr Kinderflohmark, Altstadt

14 Uhr Jazzkartell, Lindenplatz

14.30 Uhr Blue Jeans, Neuer Markt

14.30 Uhr Red Hot Dixie Devils,Leopoldsplatz

15-18 Uhr »Klick Klack«, Ephratahofam Pulverturm

17 Uhr DJ Lude, Bahnhofstraße/West

18 Uhr Country Kings, Alter Markt

19 Uhr RumBaR, zwischen Eisdiele undAltes Badhaus

19 Uhr Gonzo’s Jam, Neuer Markt

19.30 Uhr Wohnzimmertouristen,Bahnhofstraße/West

20 Uhr Rockabout Aces, Leopoldsplatz

21 Uhr Oberreihnische Bluesgesellschaft,Bahnhofstraße/West

22.30 Uhr Walter Subject,Bahnhofstraße/West

Sonntag

ab 11 Uhr Kinder Ritterturnier,Bahnhofstraße-Ost

11 Uhr Blaskapelle Gammelsbach, Leopoldsplatz

11 Uhr SRH Big Band, Neuer Markt

11 Uhr Red Hot Dixie Devils, Alter Markt

12.30-17.30 Uhr verkaufsoffener Sonntag

13-17.30 Uhr Ballonkünstlerin »Kunigunde«, Ecke Bahnhofs-/Friedrichstraße

13.30 Uhr Alexandr Misko, Lindenplatz

14-18 Uhr »Klick Klack«, Ephratahofam Pulverturm

14 Uhr Rusty Move, Obere Badstraße

14 Uhr Schulband-Session,Bahnhofstraße/West

15 Uhr Show-Nachmittag und dieEberbach Ol’Star Band, Neuer Markt

16 Uhr Zap Gang, Leopoldsplatz

17 Uhr Moi et les autres, Lindenplatz