40. Eberstädter Hochsprungmeeting

× Erweitern Markus Herkert Foto: Markus Herkert / Beautiful 17.07.2016, xmhx, Leichtathletik, 38. Internationales Hochsprungmeeting Eberstadt, v.l. Derek Drouin (Kanada)

Die Zuschauer können sich beim Frauen-Hochsprung am Samstag auf die deutsche Nummer eins und Gewinnerin der Jahre 2015/16/17, Marie-Laurence Jungfleisch, freuen. Der Männer-Hochsprung findet am Sonntag statt. Einige Teilnehmer der EM in Berlin gehen in Eberstadt an den Start, Mutaz Essa Barshim und Derek Drouin stehen auf der Wunschliste und auch die beiden aktuell besten deutschen Hochspringer, Eike Onnen von der LG Hannover und Mateusz Przybylko vom TSV Bayer Leverkusen, sind dabei. Lokalmatador Mateusz Przybylko wurde im vergangenen Jahr mit einem super Satz über 2,30 Meter in Eberstadt Dritter. Nach 29 Jahren erreichte mit ihm bei der Hallen-WM in Birmingham erstmals wieder ein Deutscher das Treppchen und gewann Bronze.