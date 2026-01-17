40 Fingers: The Greatest Melodies On Guitar

Das globale Gitarren-Phänomen live in Deutschland 2026!

Das globale Gitarren-Phänomen 40 FINGERS begeistert weiterhin das Publikum – das erste Konzert in München ist bereits ausverkauft! Aufgrund der überwältigenden Nachfrage werden drei zusätzliche Termine angekündigt. Nach dem Erfolg der Tourneen in den USA, Süd- und Osteuropa kehrt das Gitarrenquartett im Jahr 2026 mit einer brandneuen Tournee auf die großen europäischen Bühnen zurück.

Mit über 100 Millionen YouTube-Aufrufen und mehr als 350 Millionen Views in den sozialen Medien begeistern 40 FINGERS ein weltweites Publikum mit ihren brillanten Vier-Gitarren-Arrangements. Ob Rock, Pop oder legendäre Film-Soundtracks – das italienische Akustikgitarren-Quartett erfindet bekannte Melodien neu und trifft dabei stets den Nerv der Zeit.

Jeder der vier Gitarristen bringt seine eigene musikalische Handschrift und beeindruckende Virtuosität ein. Gemeinsam erschaffen sie eine Klangwelt voller Dynamik, Gefühl und Präzision – geprägt von raffiniertem Finger Picking und kreativen Arrangements. Ihr Repertoire reicht von Rock- und Popklassikern über eindringliche Eigenkompositionen bis hin zu beeindruckenden Neuinterpretationen bekannter Film- und TV-Soundtracks – darunter ‚Star Wars‘, ‚The Last of the Mohicans‘, ein berührendes Disney Medley sowie Highlights aus ‚Harry Potter‘. Queen adelte ihre Version von ‚Bohemian Rhapsody‘ mit einer offiziellen Veröffentlichung auf der Band-Website – ein Meilenstein für 40 FINGERS. Kollaborationen mit Weltstars wie Andrea Bocelli, Tori Kelly oder Andy Summers (The Police) unterstreichen zusätzlich ihre künstlerische Klasse.

Live entfalten 40 FINGERS ihre ganze Magie. Ihre energiegeladenen und zugleich gefühlvollen Performances überschreiten mühelos sprachliche und kulturelle Grenzen. Die Setlist umfasst unter anderem ‚Sultans of Swing‘, ‚Africa‘, ‚The Sound of Silence‘, ‚Libertango‘ und natürlich ‚Bohemian Rhapsody‘ – ein genreübergreifendes Programm, das Musikfans jeden Alters in seinen Bann zieht.

Spüren Sie die Verschmelzung von Virtuosität in jedem Akkord. 40 FINGERS bringen explosive Energie auf die Bühne und sorgen für ein atemberaubendes Live-Erlebnis.